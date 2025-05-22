阿拉格齐：伊朗铀浓缩是原则性问题 / 欧洲应承担“快速恢复制裁”机制的后果

本社讯- 赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在接受东方电视台采访时强调:铀浓缩活动在伊朗是原则性和根本性议题，是伊朗科学家在高度复杂领域取得的重大科学成就。伊朗的铀浓缩技术并非外来输入，而是自主研发的成果，因此对伊朗人民具有极高价值。

他进一步指出：伊朗因铀浓缩活动遭受多年制裁，人民为此承受了巨大苦难。更关键的是，多名科学家因参与铀浓缩活动遭暗杀牺牲，可以说，烈士的鲜血浇灌了这棵坚实的“铀浓缩之树”，所以伊朗绝不会在此问题上让步。