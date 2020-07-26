兄弟成龙说他想去伊朗旅行，了解更多关于伊朗电影的信息

伊朗国家通讯社（IRNA）：“成龙动作电影周”由演员成龙和上海国际电影节组委会联合主办，旨在表彰电影人为动作片制作杰出贡献，重点培育支持中国动作的新力量，并颁发钢铁人重大奖项。第五届成龙国际动作电影周在山西大同举行。

伊朗国际红龙-MA斯伍德总裁，贾法里（在丝绸之路国际电影节上以功夫电影演员的身份获得金像奖）和伊朗国际红龙组织的中国宣传大使何飞参加了电影周。

中伊两国电影人表示提议联合拍摄功夫片，贾法里表示伊朗准备与成龙合作拍摄功夫电影，成龙还邀请伊朗演员贾法里参与其团队电影制作。代表伊朗，贾法里向成龙兄弟赠送波斯传统手工艺品。

背景信息：贾法里的中文称为“小龙”，这个名字中文首先来源于对功夫电影巨星李小龙的崇拜；其次，他出生于正好是中国龙，龙是中国的图腾。他9岁就开始练武术，深受李小龙、成龙和其他功夫电影巨星的影响，13岁开始专攻少林象形拳。他们从贾法里到中国河南嵩山少林寺，经过三个月的训练，获得了少林寺颁发的象形文字证书。

在伊朗中，中国功夫电影一直受到广大影迷的欢迎，最著名的功夫巨星是李小龙（BruceLee）和成龙（JackieChan），尽管伊朗人中国产品有很多批评，但他们很欣赏发自内心。李小龙将两个中国字转移到伊朗，一个是“功夫(Kong Fu)”，另一个是“我打(Wo Da)”，在伊朗中，如果你说一句“我打(Wo Da)”，摆出一个姿势，估计伊朗的朋友会因为害怕受伤而后退半米。

伊朗的人口约为8000万，大约有六万人在练习中国功夫，他们中的许多人是贾法里的学徒或学生，他们都迷恋着李小龙和成龙大哥。30多年来，贾法里不仅在伊朗教过很多学生，还成立了一个推广中华武术文化和舞龙舞狮文化的组织。

经过多年的国际制裁，国际著名电影明星很少造访伊朗，现在伊朗已被豁免签署，兄弟成龙可以考虑乘坐私人飞机去伊朗飞。我们期待和成龙大哥伊朗之旅也可以尽快成立，如果能实现，那将是中伊两国民间文化交流的小轰动。