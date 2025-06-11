伊朗原子能机构主席：所谓伊朗未履行保障监督义务的指控是弥天大谎

本社讯- 伊朗副总统兼原子能机构主席穆罕默德·伊斯拉米于周三（6月11日）在政府会议间隙对记者表示，根据上届理事会决议，总干事被要求就伊朗核计划提交全面报告，该报告现已完成。然而，三个欧洲国家在美国的支持下，受犹太复国主义政权影响，正试图推动理事会通过一项针对伊朗的新决议。



伊斯拉米指出，“关键在于，国际原子能机构的报告应秉持专业性和技术性，严格依据机构章程所规定的准则与职责。然而，遗憾的是，当前所提交的报告明显带有偏见，屈从外部施压，并充斥着强烈的政治倾向。此外，拟提交的决议案亦明显缺乏理性、技术依据与法律基础。”



伊朗原子能机构主席表示，伊朗伊斯兰共和国已多次面对类似局面，始终本着善意与自愿的原则，与原子能机构及相关国家保持互动。他补充道：“伊朗始终致力于劝导相关国家摒弃这种对核问题的不合法处理方式，尽管成效有限。我们重申，倘若相关国家继续采取对抗性立场，伊朗将实施对等反制措施，坚决不接受任何非法、无效的举措。”



他强调，“所谓伊朗伊斯兰共和国未履行保障监督框架下义务的指控完全是捏造的谣言，且毫无事实依据。截止目前，国际原子能机构核查员所提交的报告中，没有任何一份能够证明伊朗曾阻挠或妨碍核查人员履职。因此，这种编造虚假报告的行径只会损害原子能机构等国际组织的声誉。我方严正敦促有关国家停止此类行为，切勿继续损害联合国及其附属机构的权威与信誉。"