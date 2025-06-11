伊朗外交部发言人：伊方谈判代表并无权限就无铀浓缩要素的方案进行谈判

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于6月10日（周二）晚在《特别新闻访谈》节目中就伊朗在国际原子能机构理事会会议上所面临的议题以及欧洲国家威胁推动相关决议一事表示，伊朗核问题从始至终——无论是在提交联合国安理会之前，还是此后被定性为核扩散相关议题——均属政治操弄的产物。在过去二十余年间，该议题持续被列入理事会工作议程，并通过定期发布报告或推动理事会决议得以延续，其本质始终具有明显政治动机。即使在最新发布的报告中，其基本立场及所依据的核查任务，也主要出于政治考量。值得指出的是，2024年11月理事会通过的相关决议，系由三个欧洲国家及美国在未提出任何合理技术依据或法律基础的情况下推动，其背后的政治目的不言而喻。



他表示，“因此，该议题本身既不具备正当性，也缺乏事实与法律依据。依据国际原子能机构自身标准、《不扩散核武器条约》及全面保障监督协定，伊朗的核计划始终坚持和平利用原则，从未偏离其既定轨道。伊朗不存在任何违反国际义务的行为，正因如此，我们认为该报告具有明显的政治动机，其目的在于迎合三个欧洲国家及美国的政治立场。这些国家实际上已成为本地区某一非法且邪恶政权利益的政治代言人。”



巴加埃指出，该报告在措辞上有意回避明确结论：既未肯定当前状况令人满意，也未直言存在具体问题，而是采用“尚未达到令人满意的标准”等模糊措辞。这种表述实质上对伊朗核计划做出了主观且非客观的评价，其根本目的在于为持续的政治操弄及人为延宕这一危机创造条件。



发言人指出，“该报告22页内容中约有9页实质上是在翻旧账——即重新提及2015年《联合全面行动计划》（JCPOA）中已被视为终结的问题。事实上，相关理事会决议及国际原子能机构此前的正式报告均已明确宣布，这些议题已被妥善解决。即便暂且不论这些问题本身在我方看来完全是捏造且毫无事实依据，即使曾存在相关争议，也已于2015年画上句号。”



他强调，“当前报告并未对伊朗核活动提出任何实质性质疑，仅声称伊朗应进一步加强合作。换言之，报告的核心指称是：过去在若干地点检测到铀颗粒，且伊朗未能就其来源和去向作出充分说明。即便这一指控属实，所涉事件也已发生于20至25年前。从防止核武器扩散的角度来看，该问题并无现实威胁，只是三个欧洲国家和美国借此为由，在理事会推动提交决议草案的政治手段。”