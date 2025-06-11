伊朗国防部长：若遭任何侵犯 美国将被迫撤离该地区

本社讯- 伊朗国防和武装部队后勤部长阿米尔·阿齐兹·纳西尔扎德于周三在政府会议间隙接受记者采访时，就当前伊美间接核谈判情况表示，令人遗憾的是，对方部分官员在谈判中发出威胁，称一旦协议未能达成，将不排除动用武力的可能。



他补充道，我代表伊朗人民和伊朗武装部队郑重声明：我们始终希望通过外交谈判化解争端，防止局势进一步恶化，然而，如果谈判失败且战争被强加于伊朗，对方将承受远超我方的重大损失。届时，美国将不得不从本地区全面撤离——因为其所有军事基地尽在我方打击范围之内，我们已具备对其实施打击的能力，并将毫无顾忌地打击其在各东道国的所有目标。



伊朗国防和武装部队后勤部长强调，“我们在国防领域亦取得了诸多显著成就。目前，我军作战部队正全力推进各项任务，最新成果为一周前成功试射的一枚搭载两吨级弹头的导弹。”



纳西尔扎德在回应有关“谈判中提出军事议题，意图限制国家军事发展”的提问时明确表示：“我们绝不接受任何形式的军事限制，且无人有权就此类议题与我方展开谈判。”