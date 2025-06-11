美国多地爆发反对特朗普移民政策的抗议活动

本社讯- 在纽约，数百名抗议者聚集于移民与海关执法局大楼前，抗议特朗普政府对移民采取的强硬执法措施。



抗议者手持标语、高呼口号，聚集在纽约移民与海关执法局门前，要求将该机构驱逐出纽约州。



本周一，随着民众对特朗普政府强化移民执法的抗议持续升级，数十名示威者在曼哈顿第五大道的特朗普大厦大厅内被警方逮捕。



在纽约市福利广场，抗议者谴责特朗普政府的移民政策违宪，强调其侵犯基本人权。与此同时，纽约市总工会在市政厅前发起集会，要求立即释放加州国际服务工人工会主席戴维·韦尔塔——尽管其已缴纳五万美元保释金获释，但相关诉讼仍在进行。



现年58岁的加州国际服务工人工会主席戴维·韦尔塔被联邦检察机关指控涉嫌妨碍公务罪。



特朗普政府的行动进一步加剧了洛杉矶连续多日的紧张局势与抗议浪潮。当地数百名抗议者通过封锁市中心街道、鸣枪示警、拒绝服从驱散命令等方式与警方发生激烈对峙，遭到警方动用催泪瓦斯与震爆弹进行驱散。



本周一，700名美国海军陆战队员奉命前往加利福尼亚州，协助镇压当地抗议活动。美国官员向美国广播公司新闻频道（ABC）透露，预计该部队将在未来24小时内抵达部署地点。