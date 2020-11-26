伊朗基什岛欢迎各国专家远见计划

但是，这个问题有多重要呢？又有什么特点呢？未来之城与当前的城市之间的区别是什么？人类将在其间占据什么样的地位呢？

在这方面，据说如果20世纪是国家世纪，那么21世纪是城市世纪。“未来之城”是接近智能城市的主题标签，不创建智能需求就无法实现。因此，近几年，在诸如美国、中国、日本、韩国、新加坡、阿联酋和其他一些国家之间进行了以创建发达城市、可持续发展和实用为主体的竞赛。

事实上，由于人口增长，人口流离失所和迁徙，大规模生产和商品消耗等问题，当今世界上许多城市正在经历不对称增长发展，这种情况造成了许多后果：如全球变暖，环境恶化，对不可再生能源的依赖，空气和水的污染，交通问题，服务质量差以及边缘化和贫困的加剧等都是需要迅速解决的复杂问题。

出于千百个原因，我们的祖国——伊朗可以并应该成为创建未来城市的先驱之一，并且具备自己独特的文化和特征。在未来的几十年中，将成为有影响力的城市之一。这项活动的开始是借助该国现有的敏锐度和不可否认的科学发展观，而编写这些思路的重点是要加快这一进程并汇聚和总结该生态系统中的所有影响因素。

所以现在的问题是，应该从哪里开始？哪个地区比其他地区更有才能来领导这个超级项目呢？起点在哪里？这一系列问题旨在为我们最可爱的基什（Kish）人民带来喜讯，即基什（Kish）是在未来几十年内实现伊朗城市形态的全国人民共识的城市。

坚定的决心、管理上的团结，优秀的私营企业以及大量的能源和可再生能源（例如太阳和海洋）、良好的战略地位、稀缺的环境，并最终创建了所有必要的基础设施以及光纤网络以激活5G信号，所谓的5G是实现智慧城市的基本条件，它使基什（Kish）比该国其他地区更具前瞻性，并且能信心满满地实现这些不可估量的项目。

数字城市比当今的大城市更加环保。关于这个问题，应该指出的是，相对于该国人口而言，目前在该国自行车使用率最高的城市是基什（Kish），这个岛除了拥有中东最大的自行车环外，也是伊朗最友好的地方。

在称为5G的新一代网络的背景下，人工智能和互联网等新技术的结合可以为人类带来成千上万的新成就，其中之一就是智能交通。

令人欣慰的是，通过与科学技术部副总统办公室、交通部、空间技术和智能运输总部以及基什（Kish）自由区组织签署的谅解备忘录，这些新科技将第一次在该地区实现。

有趣的是，哈佛大学最近对影响扶贫的因素进行的一项研究表明，公平的交通因为会让所有的百姓感到幸福，而且这方面有效的政策将比任何其他因素影响到扶贫的结果，那么我们能说方便交通连会比反犯罪行动帮我们在扶贫道路上跟获得结果。

该研究称，在一些地区步行或使用公共交通工具是最快的出行方式，没有公民会因为没有私家车而感到贫穷。

基什（Kish）比以往任何时候都更重视创新和企业家精神，建立大型创新中心和支持基于知识为主的组织是它的措施之一，这些措施将在未来几年内显示出其巨大的后劲。按照这一方案，将计划为其他创新型企业和技术公司以及企业家们建立一个新的技术之乡，与该国所有主要大学进行互动和合作，以在基什（Kish）拥有不同的办事处，设计一所国际大学，并且和一些外国的著名大学和国内一流大学合作，发展创意产业或软产业以及其他基于知识型的措施都已在议程上，最终在波斯湾以北的这个黄金地区形成一个科学枢纽，并成为适宜人类美好生活的场所和知识型商品出口的平台。

* 伊朗基什岛（KISH）自贸区组织董事会主席兼总经理