伊朗外长：伊朗将对犹太复国主义政权的侵略作出坚决回应

本社讯- 犹太复国主义政权对伊朗境内包括纳坦兹核设施在内的多个目标发动军事袭击后，伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐致函国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西，敦促其对犹太复国主义政权侵犯伊朗核设施的行径作出明确谴责。



阿拉格齐外长在信函中强调，伊朗已决定采取特别措施以保护核设施及核材料的安全，并重申，伊朗伊斯兰共和国将对该侵略行为作出坚决回应。



伊朗外长同时呼吁总干事立即采取行动，启动召开理事会紧急会议程序，以应对当前的严峻局势。



值得注意的是，就在犹太复国主义政权对伊朗发动袭击前数小时，国际原子能机构理事会依据总干事提供的缺乏依据的报告，通过了一项针对伊朗伊斯兰共和国的偏颇决议。



今日凌晨（6月13日周五），犹太复国主义政权对德黑兰及全国多座城市发动恐怖袭击，造成多位军事指挥官、科学家及无辜平民殉难。



针对犹太复国主义政权的这一罪行，伊斯兰革命最高领袖在致伟大伊朗人民的文告中强调：“该政权必须承受严厉的军事回应。伊朗伊斯兰共和国武装部队将在安拉的援助下，对其实施沉重打击。”

