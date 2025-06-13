哈马斯：以色列侵略伊朗，威胁伊斯兰世界

本社讯- 哈马斯声明指出，“此举公然违反国际法规与准则，再次证明犹太复国主义政权的计划不仅对巴勒斯坦构成生存威胁，更对整个地区构成实质性存在危机，该危机矛头直指所有反对犹太复国主义占领政权的霸权、支持伊斯兰世界理想——特别是巴勒斯坦事业——的民族与国家。”



声明强调，“伊朗今日因其坚定支持巴勒斯坦、抵抗运动的立场，以及坚持国家独立自主的政策而付出了沉重代价。这一现实迫使伊斯兰世界及其一切活跃力量对这一危险侵略采取统一而协调的立场。因为犹太复国主义政权乃伊斯兰世界首要敌人，与其进行斗争是一场攸关命运的抗争，唯有构建统一战线与协同努力，方能保护我们各民族免遭其罪行与扩张图谋的祸害。”

