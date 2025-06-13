本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在信函中明确指出，犹太复国主义政权的袭击行为，严重侵犯伊朗作为联合国创始会员国的主权与领土完整，构成对伊朗的公然侵略。
阿拉格齐外长呼吁安理会立即召开紧急会议，并强调：“安理会应根据《联合国宪章》相关规定切实履行职责，对此次侵略行径予以强烈谴责，并迅速采取明确且紧急的措施，追究犹太复国主义政权的法律责任。”
他同时重申，伊朗将依据《联合国宪章》第五十一条，坚定行使其固有的自卫权。
伊朗外交部长：此次侵略行径等同于对伊朗伊斯兰共和国宣战
2025年6月13日 14:27
News ID: 85861628
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月13日报道- 针对犹太复国主义政权对伊朗多处军事设施、核设施及居民区实施的军事侵略，导致包括伊朗军事指挥官、大学教授及无辜妇女儿童在内的严重人员伤亡。伊朗外交部长致函联合国安理会主席及秘书长，严正声明此类侵略行径已构成对伊朗伊斯兰共和国的事实性宣战，并敦促安理会立即就此采取必要行动。
本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在信函中明确指出，犹太复国主义政权的袭击行为，严重侵犯伊朗作为联合国创始会员国的主权与领土完整，构成对伊朗的公然侵略。
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