伊朗外交部长：此次侵略行径等同于对伊朗伊斯兰共和国宣战

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在信函中明确指出，犹太复国主义政权的袭击行为，严重侵犯伊朗作为联合国创始会员国的主权与领土完整，构成对伊朗的公然侵略。



阿拉格齐外长呼吁安理会立即召开紧急会议，并强调：“安理会应根据《联合国宪章》相关规定切实履行职责，对此次侵略行径予以强烈谴责，并迅速采取明确且紧急的措施，追究犹太复国主义政权的法律责任。”



他同时重申，伊朗将依据《联合国宪章》第五十一条，坚定行使其固有的自卫权。