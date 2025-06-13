本社讯- 针对犹太复国主义政权袭击伊朗伊斯兰共和国、造成军事指挥官、核科学家及平民殉难事件，伊朗原子能组织在声明中指出，“今日凌晨至上午，犹太复国主义政权公然违反国际法，实施野蛮攻击，袭击居民区，导致多名军事指挥官、科学家以及包括妇女和儿童在内的无辜平民殉难。”



伊朗原子能组织在沉痛哀悼我国指挥官、科学家及公民壮烈牺牲的同时通报，“在针对艾哈迈迪·罗尚烈士（纳坦兹）铀浓缩设施的袭击中，该设施多个部门遭受不同程度破坏。损害评估工作正在进行，目前尚未接获该设施驻守人员的伤亡报告。”



声明补充道，经核实确认，事件未造成任何放射性或化学物质的外泄。犹太复国主义政权的这一行径，严重违反包括联合国安理会决议、联合国大会决定以及理事会相关决议在内的国际法规和准则。



原子能组织还指出，在过去两年间，针对犹太复国主义政权多次公开威胁我国核设施一事，伊朗原子能组织主席已多次致函国际原子能机构总干事格罗西先生，并在与其会谈中，依据其职权范围和法定责任，敦促其对上述威胁予以谴责。遗憾的是，直至袭击发生后，国际原子能机构总干事仍未采取任何实际行动。



声明表示，“国际原子能机构依据犹太复国主义政权提供的虚假信息，炮制出具有政治偏见的报告，实际上已偏离其应有的专业性与中立立场。伊朗原子能组织认为，机构对袭击事件的沉默可被视为对犹太复国主义政权行为的变相纵容，亦表明该机构已在事实上沦为该政权的工具，严重损害其作为国际权威机构的信誉与公信力。”



伊朗原子能组织最终强调，“此次袭击事件，充分暴露出国际原子能机构在履行保障受监督和平核设施安全职责方面的严重失职及缺乏专业的行为，堪称其工作的重大失职。毫无疑问，此次伴随军事威胁的政治胁迫，绝不可能动摇我国核工业优秀科学家、专家及从业人员的坚定意志和决心。这些杰出人员将以更加昂扬的斗志，迎难而上，坚决推进国家核工业的宏伟发展目标，挫败敌对势力的图谋。”

