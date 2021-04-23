伊朗斋月两个最受欢迎的波斯甜点

伊朗国家通讯社（IRNA）：两个甜点的名字分别叫：祖乐比亚（Zulbia）和巴米耶（Bamie）。两个甜点是波斯传统美食，今天伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦共同的美食。

因为伊朗位于中东炎热地区，人们禁食的时间是长和炎热。为了调理一天空腹带来的不便，医学家认为开斋时候先吃甜点和温水对身体好，例如用甜点先预热有利一天空腹的肠胃蠕动，待20分钟左右（祈祷时间）再吃正餐。

这样的安排也证明禁食是科学合理性。伊朗日常开斋食物是由椰枣、红茶、馕、奶酪、蜜饯、甜食、西红柿和西瓜等组成。饮品以红茶为主。

有人说伊朗斋月期间也是甜点天堂，各种美味甜点供人们开斋，甜点甜到心坎，瞬间觉得禁食甜蜜。

今年04月13日是斋月的第一天，伊朗民众凌晨4点钟不到就早早起来，在太阳升起以前食用封斋饭，有高热量的椰枣、甜点等，还有含有大量水分、糖分的瓜果，为一天的把斋摄取足够的能量和水分，然后来到附近的清真寺做礼拜。

对穆斯林而言，斋月是一年中最高贵、最吉祥的月份。在斋月，除病人、孕妇、哺乳期的妇女、幼儿以及在日出前踏上旅途的人之外，全体穆斯林都要全月斋戒。封斋从黎明至日落，戒饮食，戒丑行和秽语，意义在于陶冶性格，克制私欲，体会穷苦人家的饥饿之苦，萌发恻隐之心，多做善事。把斋在伊朗受到了民众的欢迎，大家欢欣鼓舞地迎接斋月的到来。

斋月在伊斯兰教历中是固定不变的，即九月份。但是，由于伊斯兰教采用的历法是纯阴历，与公历每年相差十天，因此，斋月在公历中每年要提前十天。今年的斋月是在公历的六月份，在伊朗气候已经炎热，而且天长夜短，每天把斋从凌晨4点开始，晚上8点太阳落山了才可以进食，时间长达16个小时，这对于人的身体和意志都是一个巨大的考验，但伊朗的民众对此却毫无怨言，乐此不疲。

晚上8点开斋时，由于身体长久没有进食，伊朗民众一般先以椰枣、酸奶和茶水来作为开斋先要进食的食物，之后等待一段时间后才开始吃适量的食物，避免突然摄取大量含糖和脂肪的食物，这样会扰乱人体的新陈代谢，从而造成头晕、疲倦、消化不良等不适。

斋月期间，外国人在伊朗尽量不要在公共场所进食、饮水和抽烟，斋戒期间在公共场所进食、饮水或抽烟被认为是一种不礼貌的行为。虽然有少部分餐厅开门营业，但将餐桌围起来，不提供进食的地方，这就需要顾客将食品打包带回居住的地方来食用。