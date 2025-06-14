伊朗：美国参与以色列恐怖袭击罪行确凿无疑 

本社讯- 伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼在安理会紧急会议上就以色列政权对伊朗的袭击进一步指出：美国在这场恐怖袭击中的同谋行为毋庸置疑。美国官员已公然承认其蓄意向犹太复国主义政权提供武器援助，协助该政权实施昨夜至今的严重罪行和公然侵权行为。我们永远不会忘记，我国人民正是因为犹太复国主义政权使用美国武器发动的袭击而丧生。



伊拉瓦尼强调：这些行径等同于宣战。这是以色列政权长期实施非法行为、破坏稳定和侵略行径的最新例证——该政权因其支持者的庇护而长期免受惩罚。这种局面必须终结。

