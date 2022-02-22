伊方代表：伊核协议恢复履约谈判因美欧而停滞不前

伊朗国家通讯社（IRNA）：在维也纳出席谈判的伊朗代表团顾问穆罕默德·马兰迪（Seyyed Mohammad Marandi）向俄罗斯卫星通讯社表示，伊核协议恢复履约谈判因美国和欧洲方面而停滞不前。

马兰迪说：“谈判因为美国和欧洲方面而停滞不前。伊朗方面在尽一切努力， 但有些东西要看美方。”

他指出，伊朗最初就说过，如果不能商定所有条款，就不会有协议。

马兰迪补充说：“美国应就协议剩下的两三个条款向伊朗提出能够接受的实施机制。德黑兰认为，这几条是完全履行联合全面行动计划所不可或缺的。”

他同时表示，围绕乌克兰的最新事态发展并未对恢复履行联合全面行动计划的谈判进程造成丝毫影响。

马兰迪说：“乌克兰问题与伊核协议谈判完全无关。”

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在社交媒体上表示， 经过数周的密集谈判，现在比以往任何时候都更接近达成协议。但是除非所有问题都达成一致，否则就没有达成任何协议。

他指出，谈判对方(美国)需要实事求是，吸取过去4年的经验教训。现在到了谈判各方该做出严肃决定的时候了。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼16日在社交媒体上发文表示，美国和欧洲未能通过履行伊核协议义务的考验。

他强调，伊朗不会与不守承诺的美国和消极行动的欧洲进行伊核协议以外的谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。