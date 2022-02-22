欧盟：伊核协议谈判进入决定性阶段

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体消息，欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉表示，恢复全面落实伊朗核协议的谈判进程进入了决定性阶段，但仍无法确保积极成果。

恩里克·莫拉发布推文称：“维也纳谈判达到了关键时期。经过十个月的谈判，我们即将完成。结果仍不清楚。应该解决关键性问题。”

他称，所有代表团都参与了工作。

第八轮伊核全面协议恢复履约谈判2021年12月27日在维也纳启动。各方在上一轮谈判中就两份顾及伊方立场的协议草案达成共识。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)21日在例行记者会上表示，在维也纳谈判中，西方国家依旧没有展现出认真的意愿，距离达成一个旨在拯救伊朗核协议的协议依然有很长的一段路要走。

他表示，当前的谈判已经取得了“显著的进展”，但剩余的议题是“最为困难和关键的”，需要得到解决。如果谈判的其他相关方在这些剩余的议题上拿出承诺来，那么谈判将进入“最后阶段”，伊朗正在等着欧洲和美国做出决定，但目前来看，他们并没有展现出应有的认真态度。

在谈到维也纳谈判解除对伊非核相关制裁的问题时，哈提卜扎德表示，伊朗的立场是明确的，所有的制裁措施——不管是什么性质的，只要与其他相关方所作承诺不相符，以及有碍于伊朗从联合国安理会核可伊核协议的相关决议中获得经济红利的，都应该得到解除。他还表示，伊朗在谈判中作出的最为重要的承诺是，快速地削减自身的核项目，以符合伊核协议的要求，但伊朗不会达成一个违背伊朗人民利益和忽视自身红线的协议。