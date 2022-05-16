伊朗驻俄大使：伊方已向俄方转交油气领域“合作路线图”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社16日消息，伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆贾拉利在接受该媒体采访时表示，伊朗和俄罗斯已在油气领域达成很好的解决方案，德黑兰已向莫斯科转交了该领域的“合作路线图”。

贾拉利称：“我们可以利用俄罗斯企业在生产、油田开发、装备制造和技术转让方面的潜力和能力。此外，两国企业可以在伊朗建立联合工厂生产石油天然气领域设备，实施出口。”

此外，据报道，他还称，伊朗政府工作议程包括认真研究与俄罗斯公司和俄罗斯政府在能源各个领域的合作方向。

贾拉利说：“双方在油气田生产、开发、加工、精炼、石化、油气业战略装备和技术转让等领域进行了谈判，并已达成很好的解决方案。”他还补充说：伊朗方面“甚至已制定了与俄罗斯的全面完整合作路线图，该图已转交俄联邦官员。”

贾拉利还表示，虽然莫斯科受到制裁，但伊朗也打算扩大对俄贸易和投资规模，双方正在努力消除障碍。

他称，“在新的条件下，我们不仅不会削减两国贸易和投资规模，还会努力地使其大幅扩大。”

据他介绍，为此必须清除两国经济关系中存在的障碍。

贾拉利补充道：“目前我们正在与俄罗斯多个国家单位认真地开展工作，两国已经对这一问题达成共识。”

伊大使强调，伊朗大部分经济潜力“都在面向俄罗斯”。