沙特外交大臣：以色列对拉法的袭击是犯罪行为 明显违反国际法准则

据伊通社（IRNA）援引阿拉伯电视台报道，沙特官方通讯社宣布，沙特外交部声明指出，沙特王国认为以色列当局对拉法发生的事件负有全部责任。

沙特外交部进一步补充道，利雅得强烈谴责以色列军队针对拉法手无寸铁的巴勒斯坦难民避难所的袭击。

利雅得还强调，以色列军队在国际社会沉默的背景下明显违反所有国际和人道主义决议以及国际法准则，其继续采取侵略行动，将会导致巴勒斯坦人民面临的前所未有的人道主义灾难进一步恶化。

以色列对巴勒斯坦难民营发动的袭击激起了国际社会的愤怒和对特拉维夫当局的强烈谴责。