埃及支持伊美之间的间接谈判进程

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在昨天上午接到埃及外长巴德尔·阿卜杜勒·阿提的电话后，双方就地区局势以及伊朗与美国在阿曼进行的间接对话进行了磋商和交流。

埃及外长提到埃及官方声明对马斯喀特对话表示支持，并表示希望这些对话能够取得积极成果。

伊朗外长在感谢埃及支持立场的同时，阐述了伊方在马斯喀特间接对话中的立场。

此次对话的另一个重点是讨论加沙地区严峻的人道状况、持续不断的平民屠杀，以及为实现停火而持续进行外交努力的必要性。