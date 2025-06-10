据本社援引经济合作组织消息，经济合作组织（ECO）秘书长赛义德·阿萨德·马吉德·汗与伊朗伊斯兰共和国内政部长艾斯坎德尔·穆梅尼举行会晤。
会谈期间，双方就多项议题交换意见，其中包括拟于2025年召开的第四届经合组织成员国部长级会议筹备事宜。
伊朗内政部长向秘书长明确表示，伊朗愿在经合组织框架下深化与邻国及地区国家的合作。他还宣布，伊方已准备好就禁毒执法、移民及反恐等议题在成员国间举办专家会议及培训课程。
经合组织秘书长在发言中强调，应推动经合组织反腐败机构区域合作中心（RCCACO）实质化运作，以促进地区制度化协作。
此外，双方一致同意，新版组织愿景文件《ECO 2035远景规划》须涵盖毒品走私、恐怖主义及跨国犯罪等新兴挑战。
伊朗内政部长会见经济合作组织秘书长：伊朗愿与成员国开展合作
2025年6月11日 01:22
News ID: 85858165
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月10日报道- 经济合作组织（ECO）秘书长在成员国部长级会议于德黑兰召开前夕同伊朗内政部长举行会谈。
据本社援引经济合作组织消息，经济合作组织（ECO）秘书长赛义德·阿萨德·马吉德·汗与伊朗伊斯兰共和国内政部长艾斯坎德尔·穆梅尼举行会晤。
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