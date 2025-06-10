伊朗内政部长会见经济合作组织秘书长：伊朗愿与成员国开展合作

据本社援引经济合作组织消息，经济合作组织（ECO）秘书长赛义德·阿萨德·马吉德·汗与伊朗伊斯兰共和国内政部长艾斯坎德尔·穆梅尼举行会晤。



会谈期间，双方就多项议题交换意见，其中包括拟于2025年召开的第四届经合组织成员国部长级会议筹备事宜。



伊朗内政部长向秘书长明确表示，伊朗愿在经合组织框架下深化与邻国及地区国家的合作。他还宣布，伊方已准备好就禁毒执法、移民及反恐等议题在成员国间举办专家会议及培训课程。



经合组织秘书长在发言中强调，应推动经合组织反腐败机构区域合作中心（RCCACO）实质化运作，以促进地区制度化协作。



此外，双方一致同意，新版组织愿景文件《ECO 2035远景规划》须涵盖毒品走私、恐怖主义及跨国犯罪等新兴挑战。