圣裔之光：在伊玛目哈迪诞辰之际，重温盖迪尔精神

伊玛目哈迪的诞辰恰逢伊历十二月下旬，这一时期也接近伊斯兰最伟大的节日之一——“盖迪尔节”（伊历12月18日），两者在时间上的接近，不仅具有历史上的巧合，也承载着精神与使命上的深刻关联。



这不仅是一种时间上的巧合，更是一种深刻使命的象征：即伊玛目哈迪（愿主赐福于他）在历史上最黑暗的时期之一，肩负起维护盖迪尔真理、阐明伊玛目阿里（愿主赐福于他）作为信仰基石之崇高地位的神圣责任。



在阿拔斯王朝对先知家属的追随者进行最严酷压迫的时代，尤其是穆塔瓦基勒哈里发（公元232至247年在位）统治期间，伊玛目哈迪（愿主赐福于他）不仅凭借卓越的智慧与坚定的意志保护了伊斯兰社群免遭摧残，更留下了深远的思想与信仰遗产。其中最为卓著者，便是被誉为一座信仰百科全书的经典——《盖迪尔朝圣文》。本文旨在深入分析伊玛目哈迪（愿主赐福于他）独特的斗争方式，并探讨他如何以朝圣文为载体，开展信仰启蒙与团结倡导。





伊玛目哈迪的时代：在军事监控中心展开的隐秘斗争



理解伊玛目哈迪（愿主赐福于他）的抗争，需要首先了解他所处时代的压迫背景。他的33年伊玛目任期横跨阿拔斯六位哈里发，其中以穆塔瓦基勒统治时期的压迫尤为严酷。这位哈里发以敌视先知家族著称，不遗余力削弱伊玛目地位，打压追随者。



他最具代表性的举措，是在公元233年将伊玛目哈迪（愿主赐福于他）强行从麦地那迁往萨马拉——一个被打造成军事基地的新城市，此举意在隔绝伊玛目与人民的接触，并对其实施全天候的严密监视。尽管身处军政权力中心的软禁状态，伊玛目哈迪（愿主赐福于他）却以非凡的智慧构建了两大核心战略：



1. 建立联络网络，巩固教社结构：他通过一支由信任代表组成的代理人网络，保持与各地信众联系，指导其面对信仰危机、应对思想异端，形成一个隐秘而有效的信仰维系系统。



2. 以祷文与朝圣文为载体，传达信仰真理：在言论受限的环境中，伊玛目哈迪（愿主赐福于他）运用祷词与朝圣文本，传达最核心的伊斯兰教义。这些文献不仅仅是礼仪文本，更是蕴含深邃神学、历史与政治教导的教育平台。最具代表性的，便是《完备联合朝圣文》和《盖迪尔朝圣文》。





《盖迪尔朝圣文》：赞颂伊玛目阿里的百科全书，确证盖迪尔的信仰凭证



在被召往萨马拉途中，伊玛目哈迪（愿主赐福于他）于伊历12月18日来到纳杰夫圣地，参拜伊玛目阿里（愿主赐福于他）的陵墓，并诵读了一篇祷文，后世称之为《盖迪尔朝圣文》。



文献权威



这篇祷文的传承链条清晰，由谢赫·图西、谢赫·穆菲德、赛义德·伊本·陶斯、阿拉玛·马吉里西等多位著名伊斯兰学者——《教律精要》、《朝圣文集》、《礼拜宝典》、《光明之海》等著作的作者——可靠传述，是穆罕默德先知家属追随者文献中的珍贵遗产。



内容精要与多维结构



这篇长篇朝圣文不仅是一份情感告白，更是一部系统化的教义纲要：



1. 赞颂伊玛目阿里的崇高美德：文中列举逾200项伊玛目阿里的专属功绩，包括从“危床之夜”到巴德尔、欧侯德、壕沟、海巴尔等战役中的英勇；从“穆巴哈拉”到“清净章”、“亲情章”等经典启示，展示其无与伦比的地位。



2. 回顾盖迪尔事件与权威确证：伊玛目哈迪（愿主赐福于他）详细回顾盖迪尔日先知宣告伊玛目阿里为继承者之事，并引述诗人哈桑·本·萨比特的见证。祷文不仅重现这一历史瞬间，更以逻辑与经训为依据，确立其不可否认的合法性。



3. 回应时代异端，守护真理历史：面对阿拔斯政权支持的思想歪曲，《盖迪尔朝圣文》坚定依托《古兰经》和圣训，为伊玛目阿里的权威性作出有力辩护，并揭露历史的不公与真相被遮蔽的过程。



《盖迪尔朝圣文》：构建伊斯兰团结的纲领文本



这部祷文不仅是信仰的总结，也是一份倡导伊斯兰团结的纲领性文献。其团结逻辑基于三大原则：



以共识为基础： 文中大量引用为广大穆斯林所公认的《古兰经》经文与圣训，倡导回归经典、回归理性。



开放对话的邀请： 它并非片面陈述，而是理性沟通的起点，鼓励不同教派通过实证和经训展开建设性讨论。



以真理为纽带，而非回避： 伊玛目哈迪（愿主赐福于他）认为，团结必须以“真实”作为基础。对伊玛目阿里（愿主赐福于他）地位的正确认识，不但不会破坏团结，反而构筑其坚固基础。



今日的启示



在当代伊斯兰世界正面临思想混乱与文化侵蚀（软战争）之际，伊玛目哈迪（愿主赐福于他）的斗争方式与教义遗产，为信徒提供了坚实支点。他以冷静的理性、深厚的知识与有效的组织策略守护了信仰纯粹性。

《盖迪尔朝圣文》不仅是历史文献，更是一部面向当代与未来的信仰指南。它现已被翻译为多种语言（包括中文），其思想辐射力不断延伸，显示出圣裔家族（愿主赐福于他们）超越地域与文化界限的普世精神。



结语



伊历12月15日，是伊玛目哈迪（愿主赐福于他）诞辰的纪念日，也是追忆他在至暗时刻中高举信仰灯塔、守护盖迪尔真理的伟大时机。他用行动诠释了“阐明真理”即是最崇高的斗争形式，而坚定的理性，是最有力的武器。

他留给世界的《盖迪尔朝圣文》，正是这一理念的明证。伊斯兰世界的团结与光明未来，唯有通过回归盖迪尔精神、以伊玛目阿里（愿主赐福于他）之爱为纽带，方能实现。



到【盖迪尔·胡姆节】（伊历12月18日），本通讯社将全文刊发《盖迪尔朝圣祷文》

