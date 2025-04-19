伊朗外交部长抵达罗马

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于4月18日晚启程前往意大利首都罗马，进行第二轮与美国的间接谈判。

伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在德黑兰梅赫拉巴德机场向记者表示，第二轮伊朗与美国的间接谈判将于周六在罗马举行，由伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐和美国总统中东事务特使史蒂夫·维特科夫主持。

巴加埃强调，本轮谈判将如同首轮谈判一样，通过阿曼苏丹国外交大臣巴德尔·布赛迪进行间接对话。

关于选择罗马作为谈判地点的原因，他表示："选择罗马是基于阿曼外交大臣的提议，并获得了伊美双方的同意，相关安排也由阿曼政府与意大利政府协调后作出。"

他指出，鉴于过去几天来我们听到美国各方官员发表了自相矛盾的立场，我方要求美方首先就此作出解释，消除关于其意图和诚意所产生的疑虑。

伊朗外交部发言人就谈判内容表示，伊朗的和平核计划完全符合包括《不扩散核武器条约》在内的相关国际法规和文件。伊朗伊斯兰共和国在遵守其国际义务的框架内，坚定致力于维护并行使其在和平利用核能方面的合法权利。

巴加埃补充道，"伊朗伊斯兰共和国在解除非法制裁及核问题上的立场和要求完全明确，并已在首轮谈判中向对方传达。然而，鉴于近日美国官员自相矛盾的表态，我方要求美方首先就此作出解释，消除关于其意图和诚意所产生的疑虑。"

他回顾了美国在违反协议和过度要求方面的历史，并强调道：重蹈覆辙绝无益处，只有当对方秉持务实态度、不受包括犹太复国主义政权在内的好战激进势力影响，放弃提出既违背国际公认准则又不切实际的非分要求，并采取建设性合理的立场时，“向前迈进”才能真正实现。