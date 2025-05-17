伊朗外长：德黑兰对话论坛是一项具有建设性的重要倡议

本社讯- 伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于5月16日（周五）会见了在伊朗原子能组织总部召开的国际反核武器与大规模杀伤性武器组织“帕格沃什”成员。在会谈中，他提及即将于下周日和周一举行的德黑兰对话论坛，并表示：“德黑兰论坛是一项数年前启动的卓越倡议，旨在汇聚来自世界各国及本地区的思想家，共同探讨全球性与地区性问题。”



阿拉格齐外长指出，本届德黑兰对话论坛将迎来逾200位国际嘉宾，其中包括在国际裁军研究领域享有盛誉的知名智库——帕格沃什研究所。该机构因其前瞻性研究和权威报告而在国际社会备受推崇。



他补充道，“帕格沃什代表团成员将于周六在伊朗外交部政策研究司与伊朗专家学者举行预备会谈，这将成为德黑兰对话论坛的重要序章。”



阿拉格齐外长在谈及周五晚间与帕格沃什国际组织成员的会谈时，特别感谢伊朗原子能组织承办此次交流活动。他表示：“伊朗原子能机构通过视频展示系统呈现的伊朗核项目发展历程极具启发性，与会专家围绕相关议题展开的深入讨论也十分富有建设性。”



据悉，会议期间还围绕当前正在以间接方式推进的伊美对话、核合作议程及防扩散机制等多个层面，展开了全面交流与探讨。