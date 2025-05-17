伊朗总统：我们的成功将令敌对势力感到绝望｜特朗普的言论自相矛盾

本社讯- 伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬于5月17日（周六）上午出席伊朗伊斯兰共和国海军第86舰队凯旋两周年纪念仪式。在缅怀服役烈士（伊朗已故总统莱希及其随行人员）的讲话中，他表示：“在军事防务领域，我们始终坚持自主自强的信念——即在无须依赖外部力量的前提下，实现国防需求和装备的自给自足。这一成果令人无比自豪。”



佩泽希齐扬总统就美国总统近日访问西亚期间的相关言论回应称，“特朗普对伊朗人民的攻击性言辞，除了他自己，几乎无人相信。他一方面口口声声谈论和平，另一方面却挥舞最先进的杀戮武器相威胁——这种自相矛盾的说法，实际上同时在释放和平、暴力与动荡的混乱信号。”



他强调，“伊朗不寻求战争，始终主张通过对话解决分歧。但我们绝不会在威胁面前退缩，更不会在国家的正当权益上作出任何妥协。”



佩泽希齐扬强调，伊朗将在团结一致、远离分裂、秉持理性，以及在伊斯兰革命最高领袖的英明领导下，战胜挑战、实现国家发展与繁荣。他表示：“我们将不遗余力推动国家进步、增进民众福祉，持续巩固国内团结，并不断深化与周边国家的睦邻友好关系。”



伊朗总统还严厉谴责所谓“人权捍卫者”对犹太复国主义政权野蛮屠杀六万名无辜平民、切断妇孺儿童基本生存物资供应的沉默。他质问：“他们如何能在实施此类暴行的同时，妄称给人类带来和平？种族灭绝和屠杀无辜的行径与和平、人权理念完全相悖。”



佩泽希齐扬同时严厉谴责因起诉内塔尼亚胡而遭制裁的海牙国际法院，并指出：“那些自诩为人权与民主捍卫者的势力，正试图将国际司法体系沦为服务自身利益的工具。”



他声明，“任何有良知的自由之士都不会向霸权低头，更不会沦为极权势力的附庸。我们必将带领国家迈向令其难以企及的辉煌高峰。”



伊朗总统强调，“任何威胁都无法动摇我们捍卫人权与合法权益的坚定立场。我们将坚定不移地维护在军事、科沿和核能发展等领域取得的辉煌成就，决不退让！”