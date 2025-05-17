伊朗文化遗产、旅游和手工业部长访问梵蒂冈

本社讯- 伊朗驻梵蒂冈大使穆罕默德·侯赛因·穆赫塔里宣布文化遗产、旅游和手工业部长赛义德·礼萨·萨利赫·阿米里将访问梵蒂冈。他表示："文化遗产部长将作为政府代表，前往梵蒂冈参加利奥十四世教皇的就职典礼，届时将有来自各国领导人和高级代表团出席。部长将携尊敬总统佩泽希齐扬对新任教皇的贺信前往。"



伊朗驻梵蒂冈大使指出，此次访问是在伊朗伊斯兰共和国文化和宗教外交框架内进行的，并解释说："部长在此次访问期间，计划与天主教高级官员和梵蒂冈文化负责人举行会谈，探讨两国在文化、宗教和旅游领域合作的可能性。"



穆赫塔里补充说："此次访问将为伊朗与梵蒂冈未来关系，特别是在旅游领域，开启新篇章。因为今年被梵蒂冈命名为'禧年'，每25年就会有一年被定为宗教朝圣和旅游的年份。因此，文化遗产部长此行恰逢禧年之际，可以为签署相关协议提供契机。"

