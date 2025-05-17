加沙153名巴勒斯坦人殉难，总数已超5.3万

据本社援引半岛电视台报道，加沙巴勒斯坦卫生部周六宣布，在过去24小时内，该地区又有153人殉难，另有456人受伤。



报告显示，自2025年3月18日新一轮侵略行动开始以来，加沙地带已有3,131人殉难，8,632人受伤。



至此，自2023年10月7日阿克萨洪水行动开始以来，加沙地带总殉难人数已达53,272人，受伤人数达120,673人。



在美国政府的支持下，犹太复国主义政权从2023年10月7日至2025年1月19日对加沙居民发动了毁灭性战争，造成大规模破坏和重大人员伤亡，但并未实现其宣称的目标——即消灭伊斯兰抵抗运动（哈马斯）并解救被扣押的犹太复国主义人员。



2025年1月19日，哈马斯与犹太复国主义政权达成协议，加沙地带实现了停火。然而，该政权军队于波斯历1403年12月28日（公历2025年3月18日）凌晨违反停火条款，重新对加沙地带发动军事侵略。尽管多国努力阻止犹太复国主义政权对加沙无助妇女和儿童的暴行，但至今仍未取得成果。