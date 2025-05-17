伊朗谴责西方纵容，指责以色列袭击也门港口是战争罪

本社讯- 巴加埃强调："袭击也门的经济基础设施和公共设施，包括荷台达港、拉斯伊萨港和萨利夫港，不仅严重违反国际法原则和《联合国宪章》，更是赤裸裸的战争罪和反人类罪行。这些袭击发生在也门人民正遭受围困和双重人道主义苦难之际，蓄意破坏其关键基础设施，是剥夺他们基本生活条件的野蛮行径。"



外交部发言人指出，美国、英国及其他部分西方国家持续全面勾结，纵容犹太复国主义政权在加沙的暴行及对地区穆斯林国家的侵略。他表示："毫无疑问，美国、英国等西方国家对犹太复国主义政权无条件的支持，助长了其违法、侵略和屠杀巴勒斯坦无辜妇孺的气焰，如今更将矛头指向苦难的也门人民。这些国家是罪行的直接共犯，必须向国际社会作出交代。"



发言人同时严厉批评联合国安理会对此系列袭击的不作为和消极沉默，认为这标志着该国际机构法律与道德权威的沦丧。