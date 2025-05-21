伊朗驳斥有关其违反联合国对也门武器禁运的指控

本社讯- 伊拉瓦尼于周二在纽约出席联合国安理会以“加强国际合作，促进全球海上安全与稳定”为主题的会议时作出上述表态。



他强调，伊朗伊斯兰共和国始终遵守联合国安理会相关决议，坚决否认任何违反决议的行为。



他的发言全文如下：



我们祝贺希腊担任联合国安理会本月轮值主席国，并感谢其主办此次及时且重要的公开辩论会。



航行自由是国际法的核心原则，而海上安全则是其有力支撑。二者相辅相成，共同保障着全球和平稳定以及国际贸易的顺利运行。



然而，当前这些基本准则正面临日益严峻的挑战——从海盗活动、跨国有组织犯罪、非法走私，到针对海事基础设施的网络攻击，威胁多样且日趋复杂。



这些挑战因单边强制措施、个别大国持续的军事存在与侵略行径，以及以维护航行自由之名对海上安全问题的政治操弄而进一步加剧。



作为波斯湾与阿曼湾沿岸的重要国家，伊朗始终致力于维护霍尔木兹海峡的安全与稳定。



我方海军力量在保障曼德海峡及北印度洋等关键水道安全方面发挥着关键作用，不仅确保商船与油轮的安全通行，也为地区乃至全球的海上安全作出积极贡献。



伊朗一贯强调，持久的海上稳定有赖于包容性和建设性的区域合作。然而令人遗憾的是，单边强制措施——尤其是美国实施的域外制裁——正在破坏这一共同目标。



此类非法行径不仅破坏正常贸易往来，导致伊朗石油运输遭非法扣押，更严重违反国际法和《联合国宪章》，对全球航行安全构成实质性威胁。



海上安全不应被选择性执行，更不能受制于单边立场的曲解。其保障必须以国际法为基础，坚持非歧视原则，充分尊重国家主权，并在全球范围内加以维护。



伊朗始终遵守国际海洋法，并愿与所有负责任的行为体开展合作，确保海上通道的开放与安全，使其在法治而非强权的框架下运作。



在结束发言前，我必须严正驳斥美国和以色列代表提出的毫无根据且充满政治动机的指控。这些指控不仅具有误导性，更是蓄意歪曲地区事实，企图转移国际社会对红海及其他地区不稳定与不安全根源的关注。



所谓"伊朗违反联合国对也门武器禁运"的指控完全是无稽之谈。伊朗始终否认参与任何违反安理会相关决议的活动。美国屡次滥用第2216（2015）号决议，以此为由超越安理会授权实施非法单边行动。



在此必须明确指出，红海及更广泛地区动荡不安的根本原因，是以色列在加沙持续发动的暴行，以及其在美国全力庇护下在整个地区所实施的侵略和非法占领行径，而这些行为至今未受到任何惩罚。



这一基本事实不应被虚假叙述所掩盖或转移。安理会应正视冲突的根源，切实履行自身责任，捍卫以国际法为基础的全球海洋和平与安全秩序。