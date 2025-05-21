伊朗外长：以色列系统性侵犯人权行径使其丧失参与地区安全架构资格

本社讯- 伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在周三发表的题为《构建地区新现实：迈向西亚治理稳定与团结》的文章中强调，任何对地区稳定的客观评估都将揭示以色列政权的破坏性角色——该政权始终作为反对力量，阻挠集体安全与裁军倡议。



他指出，“该政权奉行‘战略模糊’的核政策，不仅严重破坏国际公认的防扩散体系，也公然违背建立无核武器区的区域努力。”



阿拉格齐外长补充道，尽管本地区大多数国家均遵守关于大规模杀伤性武器的国际公约，以色列政权却始终规避相关法律框架，并依赖西方盟友的庇护逃避国际问责。



他强调，该政权的历史伴随着占领、强迫迁徙、侵略行径以及对国际法的系统性践踏，而这一切都在长期有罪不罚的环境下得以持续。



阿拉格齐还表示，当前西亚地区正经历前所未有的动荡与不稳定，多重危机交织叠加，地缘政治紧张、安全困境长期存在，人道局势不断恶化，地区局势愈发复杂严峻。



外长就伊朗的地区政策问题表示，伊朗伊斯兰共和国已为实现未来的可持续与韧性发展绘制出清晰路线图。他强调，西亚地区的未来不应由外部势力主导，而应依靠地区国家自身，通过制度建设、跨国合作与包容性治理共同推动实现。



他指出，"真正的稳定建立在相互尊重与共同福祉的承诺之上，因此伊朗始终以平等邻邦而非霸权国家的身份参与地区事务。"