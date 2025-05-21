教皇利奥称加沙局势"令人担忧与悲痛"

据本社援引路透报道，教宗在圣彼得广场的每周公开演讲中表示："我再次呼吁公正分配人道援助，并结束这场让儿童、老人和病患付出惨重代价的冲突。"这位于5月8日前任教宗方济各逝世后当选的新任教宗，自就任以来，已多次就加沙人道危机发声。



在5月11日的首次周日祷词中，新任教皇敦促立即停火并要求哈马斯释放所有以色列被扣押人员。尽管以色列当局周一宣称结束对加沙地带长达11周的封锁，但联合国证实截至周二援助物资仍未实现分发。



路透社指出，教宗发声次日，英国首相基尔·斯塔默宣布其政府已暂停与以色列的自由贸易谈判，并因加沙局势召见了以色列驻英大使。