伊朗外交部发言人回应美国针对国际刑事法院四名法官的举措

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在其X社交平台账号上写道，即便是对一个严重依赖威胁与恐吓推进外交政策的政权而言，针对国际刑事法院法官和工作人员因履行司法职责而实施制裁与骚扰，依然是极其卑鄙和恶劣的行为。



发言人巴加埃补充道，“美国一方面继续滥用其在联合国安理会的权力，阻挠通过旨在停止加沙种族灭绝的决议，另一方面又利用其影响力，最大限度确保以色列政权在占领巴勒斯坦领土，在犯下骇人听闻的罪行和种族清洗行径后，还能够逍遥法外。”



他表示，“这使美国成为以色列政权实施种族灭绝、战争罪、危害人类罪及侵略行为的最顽固、最持久的共犯。”



伊朗外交部发言人强调，“国际社会是时候挺身而出，反对这种动摇国际法根基、肆意践踏基本人道原则的暴行。”



美国国务卿于周四宣布，依据特朗普总统任内颁布的第14203号行政令，对国际刑事法院四名法官实施制裁。被制裁的法官包括：乌干达籍法官索洛米·巴隆吉·博萨、秘鲁籍法官卢兹·德尔卡门·伊巴涅斯·卡兰萨、贝宁籍法官莱恩·阿德莱德·索菲·阿拉皮尼·甘苏，以及斯洛文尼亚籍法官贝蒂·霍勒。



参议员马尔科·鲁比奥声称，这几位法官直接参与了国际刑事法院对美国或以色列公民的调查、逮捕或起诉的行动，而美国和以色列均非《罗马规约》缔约国。