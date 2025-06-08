伊朗议会议长：美国在与伊朗达成协议时应避免追随内塔尼亚胡的失败政策

本社讯- 伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫指出，上周他代表伟大的伊朗民族访问拉丁美洲，出席金砖国家议长论坛，并与委内瑞拉、古巴和巴西的高层官员举行双边会谈，旨在深化经济、政治和贸易关系。



他强调，此次巴西之行的核心目的在于参加金砖国家会议。他表示：“作为该国际组织的新成员，伊朗正全力推动金砖机制的强化，我们视其为助力各国实现独立的最重要平台之一。金砖国家的成立旨在对抗单边主义，其机制工具将在构建多极化世界新秩序中发挥关键作用。”



卡利巴夫补充道，“伊朗代表团在此次会议期间再次郑重声明加沙民众面临的严峻人道困境，并呼吁国际社会采取切实行动捍卫人道主义。伊朗伊斯兰共和国将始终为全球受压迫者，特别是加沙及巴勒斯坦被占领土上饱受摧残的人民发声，并将其视为自身神圣的国际责任。”



伊朗议会议长还提及《解除制裁战略行动法》指出，“该法律明确规定，伊朗准备在维持本土铀浓缩活动的同时，通过建立必要的信任措施来证明核计划的和平性质，以换取解除制裁和经济利益。”



他强调，“然而美方提案中竟对解除制裁问题未作任何提及，这清楚表明美国在间接核谈判中的行为充满矛盾，且缺乏诚意。”



卡利巴夫指出，“美国一方面假意示好，空谈对伊朗的经济开放，实则不仅企图剥夺我国合法的铀浓缩权利，更以霸权姿态连解除制裁的承诺都不愿作出。任何理性逻辑都无法接受这种单边强加的所谓协议。”



他强调，“若美国总统真诚寻求协议，就必须改变现行政策，停止与犹太复国主义政权的分工合作，摒弃内塔尼亚胡的那些已被证明失败的政策主张。”



伊朗议会议长补充道，“我们已多次表明并将继续强调，必须通过改善民生经济、激活内生动力，迫使这个傲慢的美国政府在互利共赢的协议框架下接受解除制裁的要求。”