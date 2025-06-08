伊朗信息部长：我们获得了犹太复国主义政权战略行动的重要情报资料

本社讯- 赛义德·伊斯梅尔·哈提卜于周日在一场访谈中详细介绍了从犹太复国主义政权获得的情报文件。他表示："承蒙真主的恩典，伊玛目马赫迪的无名战士们成功获取了犹太复国主义政权战略行动的重要情报资料。凭借真主的眷顾与情报人员的努力，这些文件已被转移至国内。"



当被问及文件中提到的"数千份"具体数量时，信息部长表示："这是一个十分重大的事件，'数千份文件'相对于我方所获实在微不足道。正如我之前所说，我们获得的是一批极具战略、行动和科学价值的重要情报宝藏。"