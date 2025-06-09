伊朗原子能机构主席：伊朗绝不屈服于不正当的政治压力

本社讯- 伊朗原子能机构主席穆罕默德·伊斯拉米在接受卡塔尔阿拉伯电视台采访时指出，在美国单边主义的主导下，国际原子能机构及其他国际组织已严重丧失公信力，其运作实质反映了美国的政策导向。



他补充道，德黑兰研究堆（TRR）由美国在伊斯兰革命胜利前建造，其燃料纯度高达90%。他同时批评当前针对伊朗核计划的舆论攻势具有明显的政治操弄性质。



伊斯拉米表示，核工业的发展应遵循《不扩散核武器条约》（NPT）的规定，但部分国家试图将自身立场强加于伊朗，这是不可接受的。他还指出，美国一方面推进本国核设施建设和铀浓缩活动，另一方面却要求伊朗伊斯兰共和国停止铀浓缩，明显存在双重标准。



伊朗原子能机构主席强调，伊朗不存在任何秘密或未申报的核计划，目前约有130名国际原子能机构的监察员持续监督伊朗核活动。因此，针对伊朗和平核计划性质的舆论攻击完全失实，其背后动机不过是服务于特定政治议程和过度要求。



他指出，铀浓缩是核工业的基础环节，因此所谓“伊朗应发展一个无需核燃料的核计划”的说法毫无现实基础。伊斯拉米同时表示，鉴于其他国家乃至国际原子能机构均未与伊朗合作，伊朗不得不通过自主研究获取核燃料。