伊朗原子能机构发言人：若决议通过 伊朗将重新评估与国际原子能机构的合作水平

本社讯- 伊朗原子能机构负责国际、法律与议会事务的副主席兼发言人贝赫鲁兹·卡马尔万迪在接受国家电视台采访时，就欧洲三国可能针对伊朗通过决议一事作出回应。他表示："基于历史经验，伊朗必将采取相应对等措施。具体回应将视对方最终立场而定，但此次除针对欧洲三国的立场外，伊朗对国际原子能机构也将调整其政策立场。德黑兰已向该机构展现了最大限度的合作诚意，该机构理应对伊朗的合作努力给予应有重视。"



他强调："倘若我们决定降低合作级别，国际原子能机构将难以正常履行其职能。我方始终以超出义务的标准开展合作，若此类建设性努力未能获得相应认可，合作水平回归常态将是必然选择。"