本社讯- 情报部在周二的报告中提到从以色列获得的文件时指出：经核查，所获文件内容涵盖多个战略主题，兼具重大战略价值与应用科研价值。文件包含涉及以色列非法核武器计划的多维度机密信息，如核设施建设、研究数据、与欧美科研机构的秘密合作记录、现役及在研核武器项目进展报告。



该公告全文如下：



1. 所获文件内容涵盖多个战略主题，兼具重大战略价值与应用科研价值。文件包含涉及以色列非法核武器计划的多维度机密信息，如核设施建设、研究数据、与欧美科研机构的秘密合作记录、现役及在研核武器项目进展报告。文件的其他部分则包含与军事和导弹计划相关的文件、具有科技双重用途项目的技术文件，以及参与这些项目的管理人员、官员和科学家的姓名、身份、照片和地址。



重要情报显示，以色列核计划不仅雇佣本国科研人员，还招募了多国研究人员参与，相关人员的完整身份信息已被我方掌握。根据文件解密计划，部分非涉密内容将适时向伊朗人民公开，而具有科研价值的技术资料将移交国内相关研究机构进行应用研究。部分则可与友好国家交换或提供给反犹太复国主义组织和团体。



2. 文件明确表明，美国和一些欧洲国家如何作为支持者、合作者和承包商，推动邪恶的犹太复国主义政权的武器计划，同时却虚伪地以双重标准指控伊朗伊斯兰共和国走非和平道路。多年来，可憎的犹太复国主义政权在霸权俱乐部的沉默和支持下，以某种神秘的核保密方式，走完了他们声称对世界和平与安全构成威胁的道路，而世界上的压迫者和傲慢者却虚伪地对我国施加最大压力。然而，伊朗伊斯兰共和国仅寻求和平利用核能以提高公民的健康和福祉水平，并坚定宣布不寻求制造核武器。



3. 最引人注目的一份文件中显示，以色列犯罪政权曾多次向某些国际机构提交针对"伊朗和平核计划"的失实报告。经核查，这些报告存在系统性虚假陈述，刻意扭曲我国和平利用核能的事实。更令人震惊的是，这些机构在其官方文件中竟未加核实就直接援引了这些不实指控，客观上助长了该政权对伊朗的无端污名化。



4. 获取这些文件的方法及将其从巴勒斯坦被占领土转移的策略，经过周密设计和精确执行，成功规避了该政权长期标榜的安全网络和多层级防护体系。鉴于该政权对这类战略性文件实施的特别保护措施极其严密，此次行动必须通过高度智能化、多层次的复杂方案方能得以实现。