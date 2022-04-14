《全球经济展望报告》： 2022年，伊朗的经济将走上“快车道”！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据世界银行在其16日发布的《全球经济展望报告》显示，伊朗2021年的实际GDP增长率比世界银行去年6月的预测高出了1%，为3.1%。

这一数字表明，伊朗在一定程度上摆脱了美国非法制裁和新冠病毒大流行的双重负面影响，同时也从侧面说明莱希经济政策的有效性。

伊朗工矿贸易部部长给出的数据也佐证了这一点。他17日表示，伊历前9个月，该国的出口额突破400亿美元，已超过上年全年总额350亿美元，有望在2022年3月20日即当前伊历年度结束时增长到450亿美元。

可见伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）政府颁布的一些政策和措施确实在一定程度上刺激了伊朗的经济发展。再加上伊朗与中国签订的25年全面合作协议终于落地，未来中伊之间的经贸合作将只增不减，经济环境和营商条件也将得到改善，所以来年伊朗的这个增长率还可以再往上提一提。

因此，世界银行在其最新报告中预测，在伊朗总统阿亚图拉·莱希的第一届政府执政期间，伊朗经济增长率将升至2.6%。同时报告也指出，在前总统鲁哈尼政府执政的8年间，伊朗的平均经济增长率仅为1.4%。

但也有人指出，伊朗的GDP实现增长很可能是由于“物价大幅增长或汇率大幅提升”，所以该数字并不能代表什么。

虽然对这些数据的解读见仁见智，但随着中伊25年全面合作计划的确切落地以及伊朗与周边地区和国家频频展开友好互动，我们相信来年伊朗的经济定会走上“快车道”！