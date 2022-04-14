伊朗总统：政府有望2022年国家经济增长8%

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）14日在内阁会议上说，我们政府正在全面地计划并有望2022年国家经济增长8%。

他说，最近几个月伊朗向外出口已经增长43%；近年来，伊朗的轨道交通记录也被打破，而我们在地区货物运输中也实现前所未有的增长。

伊朗总统表示，我们将在国内的外贸领域活动家和咱们青年商人的帮助下，经历国家经济繁荣的新篇章；而有意义的是今天白宫那边也明确地承认美国对伊朗的极限压力政策全面地失败了，这就是我们勇敢人民反抗和坚持的结果。

据世界银行在其16日发布的《全球经济展望报告》显示，伊朗2021年的实际GDP增长率比世界银行去年6月的预测高出了1%，为3.1%。

这一数字表明，伊朗在一定程度上摆脱了美国非法制裁和新冠病毒大流行的双重负面影响，同时也从侧面说明莱希经济政策的有效性。

伊朗工矿贸易部部长给出的数据也佐证了这一点。他17日表示，伊历前9个月，该国的出口额突破400亿美元，已超过上年全年总额350亿美元，有望在2022年3月20日即当前伊历年度结束时增长到450亿美元。

可见莱希政府颁布的一些政策和措施确实在一定程度上刺激了伊朗的经济发展。

因此，世界银行在其最新报告中预测，在伊朗总统莱希的第一届政府执政期间，伊朗经济增长率将升至2.6%。同时报告也指出，在前总统鲁哈尼政府执政的8年间，伊朗的平均经济增长率仅为1.4%。