乌兹别克斯坦外交部：伊朗可能在2023年正式加入上合组织

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯卫星通讯社塔什干5月16日电 乌兹别克斯坦代理外交部长弗拉基米尔·诺罗夫16日对媒体表示，如果伊朗履行其所有义务，即可在2023年正式加入上海合作组织。
5月19日，诺罗夫与上合组织秘书长张明在塔什干讨论了与乌兹别克斯坦担任
诺罗夫在回答伊朗何时将成为上合组织正式成员的问题时说：“如果伊朗履行所有义务，将可能在2023年峰会上正式加入上合组织。“
诺罗夫进一步明确说，伊朗计划于今年9月在撒马尔罕举行的上合组织峰会上签署加入上合组织义务的备忘录。
伊通社（IRNA）德黑兰05月16电 乌兹别克斯坦代理外交部长弗拉基米尔·诺罗夫16日对媒体表示，如果伊朗履行其所有义务，即可在2023年正式加入上海合作组织。
伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯卫星通讯社塔什干5月16日电 乌兹别克斯坦代理外交部长弗拉基米尔·诺罗夫16日对媒体表示，如果伊朗履行其所有义务，即可在2023年正式加入上海合作组织。
5月19日，诺罗夫与上合组织秘书长张明在塔什干讨论了与乌兹别克斯坦担任
诺罗夫在回答伊朗何时将成为上合组织正式成员的问题时说：“如果伊朗履行所有义务，将可能在2023年峰会上正式加入上合组织。“
诺罗夫进一步明确说，伊朗计划于今年9月在撒马尔罕举行的上合组织峰会上签署加入上合组织义务的备忘录。
伊通社（IRNA）德黑兰05月14电 伊朗石油部副部长陈格妮说，伊朗政府正研究将天然气出口至欧洲，虽然目前仍未有定论，但伊朗一直寻求发展能源外交及扩展市场。
伊通社（IRNA）德黑兰04月26电 伊朗驻喀布尔代表团副团长莫尔塔扎维同阿富汗塔利班武装部队参谋长兼边境事务管理者艾哈马德进行了会晤。
伊通社（IRNA）德黑兰04月26电 对俄罗斯市场感兴趣并准备开展新业务的外国公司占据了展会的重要部分。今年，来自伊朗的公司作为国家馆的一部分积极参加了Neftegaz 2022。展会首日，伊朗石油化…
伊通社（IRNA）德黑兰04月23电 伊朗汉学家表示，古伊朗有一名哲学家叫莫拉萨德拉(MOLLASADRA)他有个观点主张“多样的同时团结，团结的同时多样”，他提出的这么观点就是讲述亚洲文明的故事；亚…
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