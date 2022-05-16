乌兹别克斯坦外交部：伊朗可能在2023年正式加入上合组织

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯卫星通讯社塔什干5月16日电 乌兹别克斯坦代理外交部长弗拉基米尔·诺罗夫16日对媒体表示，如果伊朗履行其所有义务，即可在2023年正式加入上海合作组织。

5月19日，诺罗夫与上合组织秘书长张明在塔什干讨论了与乌兹别克斯坦担任

诺罗夫在回答伊朗何时将成为上合组织正式成员的问题时说：“如果伊朗履行所有义务，将可能在2023年峰会上正式加入上合组织。“

诺罗夫进一步明确说，伊朗计划于今年9月在撒马尔罕举行的上合组织峰会上签署加入上合组织义务的备忘录。