2022年5月16日 下午11:54
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伊朗考虑向欧洲出口天然气

伊朗考虑向欧洲出口天然气

伊通社（IRNA）德黑兰05月14电 伊朗石油部副部长陈格妮说，伊朗政府正研究将天然气出口至欧洲，虽然目前仍未有定论，但伊朗一直寻求发展能源外交及扩展市场。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗石油部副部长马吉德·陈格妮（Majid Chegeni）表示，伊朗政府正研究将天然气出口至欧洲，虽然目前仍未有定论，但伊朗一直寻求发展能源外交及扩展市场。

另外，伊朗与伊拉克政府数周前已经签署一份谅解备忘录。

伊朗将会增加出口至伊拉克的天然气量，而伊拉克将于本月底之前偿还对伊朗的16亿美元债务。

伊朗是欧佩克和天然气出口国论坛的创始人之一，拥有全球近18%的天然气储量，是世界上碳氢化合物最丰富的地区之一。

伊朗的南帕斯天然气田是迄今为止世界上最大的天然气田，面积约9700平方公里。其中，3700平方公里位于伊朗领海内，其余6000平方公里位于阿拉伯国家领海内。

考虑到全球需求转向天然气和伊朗国内需求显著增长，伊朗政府已开始实施同时开发这两个行业新战略。

伊政府计划在2022年将所有城区和90％的郊区人口与天然气网络连接起来。

向村庄供应管道燃气有助于创造直接和间接的就业机会，扩大诸如畜牧业、温室、面包房和服务中心之类的小型企业。

专家认为，曾经，谁控制了石油，谁就控制了世界。 未来，谁控制了天然气，谁才能控制世界。天然气是一种化石燃料，天然气的成分可能因其生产的不同而不同，它是一种不可再生的资源，天然气作为全球能源仅次于石油和煤炭。提到对世界油气市场的操控，人们往往最先想到的是沙特、美国、俄罗斯。虽然知道伊朗的石油资源也非常丰富，但和沙、美、俄三国比起来，似乎又略显逊色。只能说，伊朗这个国家太低调。你若知道伊朗的天然气储量有多少，必定会对伊朗另眼相看。

伊朗天然气探明储量34万亿方（约合原油当量2244亿桶），占全球储量的18.2%。其天然气油气当量储量远高于原油的储量（探明石油储量1578亿桶）。按照探明油气当量总储量算，伊朗达到3822亿桶，比沙特高出近18%（沙特为3213亿桶）。也就是说，其实伊朗才是中东真正的第一油气大国，而非沙特。

全世界第一大天然气田南帕尔斯气田很大一部分就位于伊朗境内（另一部分在卡塔尔）。据国际能源署（IEA）数据显示，南帕尔斯气田估计储存有天然气51万亿方、凝析油500亿桶。一旦天然气登上世界第一大能源的宝座，以后你看伊朗的心情可能就会和今天看沙特一样。

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