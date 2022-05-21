中国媒体谈德黑兰国际书展：一场经济制裁下的文化盛会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国文汇报消息，5月11日至21日，第三十三届德黑兰书展在伊朗首都德黑兰伊玛目霍梅尼大清真寺举行。本届书展吸引了来自中国、俄罗斯、瑞士、美国等32个国家的170家出版商在内的1700余家出版商参展，另有1100余家出版商参加线上展览。

因新冠疫情影响，德黑兰国际书展已两年未举办线下展览。本届书展延续历届基调，重点宣传伊朗伊斯兰共和国的文化成就和对外文化合作关系，发展文化出版产业，并吸引社会民众培养阅读习惯。本届书展主宾国为卡塔尔，伊朗伊斯兰文化指导部长埃斯梅利表示，两国文化联系紧密，本届书展将组织由伊朗总统府文化委员会为2022卡塔尔世界杯设计的特别活动。

德黑兰国际书展兼具政治意义。黎巴嫩出版商负责人接受参访时表示，该书展是世界伊斯兰抵抗运动的重要象征，黎巴嫩展位展示了大量关于抵抗阵线政策的书籍。伊拉克展位负责人赞扬了两国间的文化关系，称伊拉克人民永远不会忘记伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼的牺牲，并呼吁伊斯兰世界谴责以色列杀害卡塔尔半岛电视台巴勒斯坦记者的罪行。

值得注意的是，本届书展在设置出版商展位和外国国家展位外，还为伊朗重要政治家、最高领袖外事顾问韦拉亚提的作品设置了专门展位。“太阳研究所”展位展出了210余部韦拉亚提的作品，涵盖伊朗和伊斯兰教历史、伊朗伊斯兰重要人物和什叶派著名学者传记等。展台工作人员表示，本次展出的维拉亚提作品，是伊朗古代和现代历史的重要合集。此外，“智慧医学”展位还展出了韦拉亚提在医药领域的新作。

中国曾为2019年德黑兰国际书展主宾国。中国国家新闻出版署、中国图书进出口（集团）总公司及94家中国出版单位与伊朗业界进行了50余场次交流洽谈活动。近年来，中伊文化成果互译出版获快速发展，伊朗民众对中国文化艺术的独特魅力愈发感兴趣。今年，中国人民大学出版社等国内出版单位线上参加了德黑兰国际书展，展示了以中国共产党成立100周年、中国经济、中国社会文化等为主题的多部图书。

目前，维也纳伊核谈判拖而不决，严厉经济制裁造成伊朗通货膨胀。尽管面临较大生活困难，德黑兰民众参与书展热情不减，开展前三天书籍销售额即超过410亿土曼（市场汇率约合140万美元）。

在特殊国际环境和独特国家体制、悠久历史文化相互碰撞下，伊朗的文化活动呈现历史、现代与伊斯兰的融和态势，一年一度的德黑兰书展成为透视伊朗社会文化的窗口。