中国代表团将向伊朗当选总统传递重要信息

伊朗官方通讯社（IRNA）：中华人民共和国驻德黑兰大使丛培武在会见伊朗—中国友好协会主席时表示，中国与伊朗有着广泛深远的关系，与此同时，美国也在努力影响中伊关系发展，他强调，美国正在寻求以单边主义打击这些关系。

他还提到伊朗、中国和俄罗斯在上合组织和金砖国家的共同合作，并认为这种三方合作很有价值。

在这次会见中，伊朗—中国友好协会主席布鲁杰迪也指出伊朗伊斯兰共和国重视对华关系和向东政策，并强调伊朗伊斯兰共和国对发展与华关系持积极看法。