伊朗外交部发言人谴责了美国政府对移民及部分伊朗公民的不当行为

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃强调遵守与移民待遇相关的国际规范的重要性，认为对伊朗公民的粗暴和非人道行为是不可接受的，并指出伊朗外交部将依法竭力维护伊朗公民的权益。基于此，已向伊朗驻华盛顿利益代表处以及伊朗在南美的其他外交和领事机构发出相关指示，为被美国驱逐的伊朗公民提供一切必要的协助。



他补充道，伊朗是所有伊朗人的祖国，我们的同胞可以自由返回祖国。



他表示，伊朗外交部已准备好为他们的回国提供便利，并解决该过程中可能出现的任何问题。



作为唐纳德·特朗普总统自1月20日开始其第二任期以来严厉移民政策的一部分，美国政府加大了对无证移民的驱逐力度。



周三，119名来自阿富汗、伊朗、乌兹别克斯坦、斯里兰卡、土耳其、巴基斯坦和中国等亚洲国家的移民乘坐军用飞机从美国飞往巴拿马。



此前，美国已通过军用飞机将来自哥伦比亚、墨西哥和巴西等国的移民驱逐出境，并对被驱逐者采取了戴手铐和脚镣的措施。这种将移民视为罪犯的做法在目的地国家引发了批评。