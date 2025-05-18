本社讯- 伊朗外交关系委员会主席赛义德·卡迈勒·哈拉齐在"德黑兰对话论坛"期间举行的会议上谈及地区对话的必要性，并表示："第四届德黑兰对话旨在促进相互理解，推动地区问题通过对话解决——尽管各方存在分歧。"
他提到，伊朗与阿拉伯国家及地区邻国的对话正发挥越来越重要的作用："近年来氛围明显改善，这表明对话是有效的。同时，对话是解决地区问题、实现发展的唯一途径，而伊朗伊斯兰共和国在此领域已取得了成功。"
关于地区事务主导权及外交领域的实质性举措，哈拉齐指出："国际格局演变要求地区国家增进团结，以对话化解分歧。各国正朝多边主义方向迈进，以期在国际体系中发挥更重要作用。"
伊朗警告：必将回应任何威胁行为
2025年5月18日 23:40
News ID: 85836976
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月18日报道-伊朗外交关系委员会主席强调持续开展地区对话的必要性，并指出：国际形势变化要求地区国家加强团结，通过对话解决问题。
本社讯- 伊朗外交关系委员会主席赛义德·卡迈勒·哈拉齐在"德黑兰对话论坛"期间举行的会议上谈及地区对话的必要性，并表示："第四届德黑兰对话旨在促进相互理解，推动地区问题通过对话解决——尽管各方存在分歧。"
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