伊朗总统呼吁全球穆斯林携手抗击压迫与不公

本社讯- 伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬严厉谴责那些在面对以色列政权针对巴勒斯坦人民，尤其是加沙地带居民所犯暴行时选择沉默的国家。他强调，所有伊斯兰国家理应挺身而出，共同抵制压迫与不公，坚决捍卫被压迫者的合法权益。



佩泽希齐扬总统强烈谴责以方无差别屠杀巴勒斯坦妇女和儿童的行径，指出穆斯林世界必须团结一致，抵制一切针对伊斯兰国家及其他社会的反人类罪行。他警告称：“在面对压迫时的沉默，必将使我们每个人反思自身对伊斯兰信仰与人道主义原则的真正承诺。”



他在“加强抵抗外交国际会议暨服役烈士周年纪念”活动上发表上述讲话。所称“服役烈士”，指的是于2024年5月19日在伊朗西北部东阿塞拜疆省直升机事故中罹难的总统易卜拉欣·莱希及其随行官员。



佩泽希齐扬总统高度评价莱希为一位鞠躬尽瘁、忠诚奉献的国家公仆，并指出，伊斯兰革命最高领袖及伊朗政府高层始终秉持为人民服务的宗旨，致力于在国际舞台上坚定捍卫正义与真理。



他驳斥了美国总统特朗普近期针对伊朗官员的指控，强调伊朗政府官员始终恪守简朴务实的生活作风。



佩泽希齐扬指出，伊斯兰教义明确要求建立一个以权利与正义为基础的治理体系，并强调伊朗官员无论在国内治理还是国际事务中，始终以此为行为准则，切实践行宗教与国家的价值理念。

