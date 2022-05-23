伊朗和阿曼发表联合声明：双方对目前的协商和对话机制表示满意

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间5月23日，阿曼苏丹海赛姆同到访的伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）举行正式会晤。

双方在会后发表的联合声明中表示，两国对现有合作水平表示满意，并愿意继续加强经贸往来，开拓经济合作新领域，以造福两国人民。

声明说，双方肯定了私营企业在两国经贸投资领域取得的成果，同时也希望两国未来在农业、渔业、物流、体育、能源等领域开拓更多的合作项目。

声明说，在一些共同关心的地区和国际问题上，双方对目前的协商和对话机制表示满意，希望双方今后继续加强协调与磋商，一同致力于维护地区和世界的和平与稳定。

声明补充道，阿曼十分重视伊朗所秉持的相互尊重、发展睦邻友好的积极和开放性原则，这不仅有利于促进地区国家间的经济、文化交流，而且有利于巩固和加强地区安全与稳定。

此外，双方在声明中还强调要遏制一切形式的恐怖主义和极端主义。

当地时间5月23日，在伊朗总统阿亚图拉·莱希访问阿曼期间，两国代表在马斯喀特签署一系列合作协议，包括8项备忘录和4个合作计划，内容涉及经贸、农业、能源、交通、文化、科技、体育、媒体、教育等诸多领域。

阿曼外交大臣巴德尔表示，当天晚些时候，双方代表还将签署其他一些合作协议。

当地时间5月23日，阿曼苏丹海赛姆同到访阿曼的伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）举行正式会晤。

会谈中，双方首先回顾了两国在诸多领域的友好合作历史和成果，并表达了进一步加强两国间牢固友谊的共同愿望，希望深化两国合作和友好往来，以造福两国人民。

此外，双方就一些共同关心的地区和国际问题交换了意见。

当地时间5月23日，应阿曼苏丹海赛姆的邀请，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）抵达阿曼首都马斯喀特，开始为期一天的正式访问。